softgarden Applicants
network.softgarden.io
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для softgarden Applicants в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: network.softgarden.io
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением softgarden Applicants, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
softgarden Employers
app.softgarden.io
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
Pinpoint
app.pinpointhq.com
Teamtailor
app.teamtailor.com
X0PA
live.x0pa.ai
Workable
workable.com
Jobful
jobful.io
Talos
talos360.com
Eightfold AI
app.eightfold.ai
Smart Recruit Online
app.smartrecruitonline.com
Expertite
enterprise.expertite.com
PageUp Training
adminuat.dc2.pageuppeople.com