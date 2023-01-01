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SmartRecruiters

SmartRecruiters

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Веб-сайт: smartrecruiters.com

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Выйдите за рамки систем отслеживания кандидатов (ATS) с помощью платформы рекрутинга корпоративного уровня, предназначенной для современной рабочей силы. Пакет Talent Acquisition Suite от SmartRecruiters предоставляет все необходимое для привлечения, отбора и найма талантливых специалистов.

Веб-сайт: smartrecruiters.com

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