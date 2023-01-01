HireBeat — это видео-платформа для рекрутинга, которая помогает работодателям находить, привлекать и нанимать таланты в большом масштабе, предлагая автоматизацию рекрутинга. В отличие от ATS первого поколения, мы оптимизируем весь процесс подбора персонала; позволяя вам больше сосредоточиться на найме лучших кандидатов за счет автоматизации административных задач, таких как объявления о вакансиях, реклама на досках объявлений, просмотр видеоинтервью и многое другое.

Веб-сайт: hirebeat.co

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