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Paradox Olivia

Paradox Olivia

olivia.paradox.ai

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Запущенная в конце 2016 года компания Paradox была основана с целью стать самой ориентированной на кандидатов компанией в мире. Оливия, диалоговый искусственный помощник Paradox, помогает специалистам по подбору персонала и командам по найму проводить больше времени с людьми, автоматизируя административную работу, такую ​​​​как проверка, планирование собеседований и ответы на вопросы кандидатов, чтобы повысить эффективность, что возвращает командам часы в неделю. Оливия также может помочь нанять множество кандидатов одновременно с помощью виртуальных мероприятий по найму.

Веб-сайт: olivia.paradox.ai

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