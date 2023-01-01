Paradox Olivia

Запущенная в конце 2016 года компания Paradox была основана с целью стать самой ориентированной на кандидатов компанией в мире. Оливия, диалоговый искусственный помощник Paradox, помогает специалистам по подбору персонала и командам по найму проводить больше времени с людьми, автоматизируя административную работу, такую ​​​​как проверка, планирование собеседований и ответы на вопросы кандидатов, чтобы повысить эффективность, что возвращает командам часы в неделю. Оливия также может помочь нанять множество кандидатов одновременно с помощью виртуальных мероприятий по найму.

Веб-сайт: olivia.paradox.ai

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