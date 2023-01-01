Atomic Hire — это платформа для подбора персонала, ориентированная на человека. Он предоставляет мощный и простой способ принимать качественные решения о найме, повышать эффективность подбора персонала и обеспечивать превосходный опыт кандидатов. Оптимизируйте подбор персонала с помощью гибкой системы, которая адаптируется к вашим процессам и технологическому стеку. Экономьте время, оптимизируйте усилия, минимизируйте ручной ввод, выявляйте узкие места и легко делитесь информацией между заинтересованными сторонами.

Веб-сайт: atomichire.com

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