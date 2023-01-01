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SmartSearch

SmartSearch

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Веб-сайт: smartsearch.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Миссия SmartSearch — создать ориентированное на человека будущее работы с помощью инновационных программных решений, включая отслеживание кандидатов (ATS), управление поставщиками (VMS), управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и электронную подпись, чтобы нанимать сотрудников быстрее, лучше и разумнее. Это комплексное гибкое программное решение, которое предоставляет мощные инструменты поиска кандидатов и совместной работы для ваших усилий по привлечению талантов. Благодаря интеграции с вашими текущими технологиями и уникальными бизнес-процессами SmartSearch сокращает бумажную работу, устраняет дублирование усилий, оптимизирует адаптацию, сокращает время заполнения вакансий и снижает затраты на найм сотрудников.

Веб-сайт: smartsearch.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SmartSearch, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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