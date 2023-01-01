Компания Blue Octopus была основана в 2010 году. Octo ATS создана для HR и внутренних команд по подбору персонала. Octo оптимизирует процесс подбора персонала, предоставляет лучший онлайн-опыт кандидатов (подкрепленный нашими собственными карьерными сайтами) и улучшает удержание новых сотрудников благодаря нашему кандидату. микросайты адаптации (на основе рабочего процесса адаптации в ATS).

Веб-сайт: octo.blueoctopus.co.uk

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