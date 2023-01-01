WebCatalog
Recruitify

Recruitify

app.recruitify.ai

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Recruitify в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Recruitify — это удобная облачная SaaS-платформа на базе искусственного интеллекта, которая интегрирует CRM, ATS, управление продажами и подбором персонала с участием клиентов и кандидатов. Быстро внедряется и прост в использовании. Платформа помогает вам находить, приобретать и управлять своими лучшими талантами. Мы не ограничиваем количество процессов подбора персонала. Бесконечно оптимизируйте свои затраты, рабочие процессы и процессы в компании, пока они не будут доведены до совершенства. В Recruitify есть функции, которые сделают процесс подбора персонала более плавным и быстрым.

Веб-сайт: recruitify.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Recruitify, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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