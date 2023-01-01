Recruitify — это удобная облачная SaaS-платформа на базе искусственного интеллекта, которая интегрирует CRM, ATS, управление продажами и подбором персонала с участием клиентов и кандидатов. Быстро внедряется и прост в использовании. Платформа помогает вам находить, приобретать и управлять своими лучшими талантами. Мы не ограничиваем количество процессов подбора персонала. Бесконечно оптимизируйте свои затраты, рабочие процессы и процессы в компании, пока они не будут доведены до совершенства. В Recruitify есть функции, которые сделают процесс подбора персонала более плавным и быстрым.

Веб-сайт: recruitify.ai

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