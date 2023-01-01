iglooHR предлагает самый простой способ организовать процесс подбора персонала. Мы — современный инновационный инструмент, целью которого является снижение сложности традиционных решений ATS. В то же время мы хотим предоставить все функции, необходимые для того, чтобы ваш найм был аккуратным и эффективным. Основные функции включают в себя простой импорт кандидатов, настраиваемый процесс набора персонала, отчеты о вакансиях, простое планирование встреч и создание кадрового резерва с помощью невероятно быстрого поиска.

Веб-сайт: igloohr.com

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