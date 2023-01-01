Indivizo предлагает платформу для найма на базе искусственного интеллекта с автоматизированными инструментами подбора персонала, которые помогают HR-специалистам быстрее нанимать лучших специалистов. Их решения удовлетворяют любые потребности в найме: они доступны в виде полностью настраиваемой комплексной платформы ATS, в виде готового к использованию процесса найма по принципу «включай и работай» или в виде автономных автоматизированных инструментов для найма. Их внимание всегда сосредоточено на том, чтобы дать кандидатам возможность продемонстрировать свой талант непредвзятым и объективным способом, что приведет к принятию более эффективных решений о найме на основе данных.

Веб-сайт: indivizo.com

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