Тесты на соответствие корпоративной культуре и мягких навыков для найма лучших разработчиков Инструменты нового поколения, которые помогут менеджерам по найму и основателям найти идеального человека, а не просто хорошего программиста.

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