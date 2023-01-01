pymetrics — это платформа мягких навыков, которая переосмысливает процесс найма и управления талантами: она использует основанную на данных поведенческую аналитику и проверенный искусственный интеллект для создания более эффективного, результативного и справедливого процесса найма на протяжении всего жизненного цикла таланта.

Веб-сайт: pymetrics.com

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