Создатель чат-ботов с когнитивным искусственным интеллектом без кода Juji Studio сочетает в себе когнитивный ИИ и вычислительную психологию с интуитивно понятным графическим пользовательским интерфейсом (GUI), позволяющим любому создавать, развертывать и управлять своими собственными чат-ботами с когнитивным ИИ без необходимости использования кода и ИТ-ресурсов. Легкое увеличение времени окупаемости в 100 раз. В отличие от любых других чат-ботов с искусственным интеллектом, чат-боты с когнитивным искусственным интеллектом обладают развитыми человеческими навыками. Обладая такими навыками, они могут активно слушать своих пользователей и сочувственно реагировать. Они также могут читать между строк и автоматически выводить уникальные характеристики каждого пользователя из разговоров, такие как личностные качества и мягкие навыки «большой пятерки», и использовать такую ​​информацию для глубокой персонализации своих услуг для каждого пользователя. Juji Studio использовалась для автоматизации разнообразных и сложных задач взаимодействия с людьми, таких как собеседования, обучение/репетиторство и убедительное представление информации, в различных областях, включая образование, здравоохранение и управление талантами.

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