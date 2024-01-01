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Google AI Studio

Google AI Studio

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: aistudio.google.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Google AI Studio — это браузерная IDE для создания прототипов с использованием генеративных моделей. Google AI Studio позволяет быстро опробовать модели и поэкспериментировать с различными подсказками. Когда вы создали что-то, что вас устраивает, вы можете экспортировать его в код на предпочитаемом вами языке программирования, используя API Gemini.

Веб-сайт: aistudio.google.com

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