Google AI Studio — это браузерная IDE для создания прототипов с использованием генеративных моделей. Google AI Studio позволяет быстро опробовать модели и поэкспериментировать с различными подсказками. Когда вы создали что-то, что вас устраивает, вы можете экспортировать его в код на предпочитаемом вами языке программирования, используя API Gemini.

Веб-сайт: aistudio.google.com

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