Perpend — это БЕСПЛАТНАЯ игровая площадка для искусственного интеллекта, позволяющая экспериментировать с моделями Open AI GPT. Для пользователей, которым нужен прямой доступ, создана версия PLUS.

Веб-сайт: perpend.in

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