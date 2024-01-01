С помощью приложения GigRev Direct to Fan вы можете вести прямую трансляцию для своих поклонников, загружать фотографии, эксклюзивное видео и музыку, продавать товары, составлять списки шоу и мероприятий и предоставлять эксклюзивный доступ к билетам в предварительной продаже. И все это, зная, кто на самом деле твои поклонники. Так что, если вам нужно больше, чем просто посмотреть, послушать или оценить свой успех, мы можем вернуть вас на место водителя. Прямой фанатский маркетинг работает!

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