Tixel — это безопасная площадка для перепродажи подержанных билетов в США. Вы можете легко перепродать неиспользованные билеты другому меломану или купить билет на аншлаговое шоу.

Веб-сайт: tixel.com

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