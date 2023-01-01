viagogo — крупнейший в мире вторичный рынок билетов на живые мероприятия. viagogo — это глобальная онлайн-платформа для продажи билетов на спортивные трансляции, музыку и развлечения. Цель viagogo — предоставить покупателям билетов максимально широкий выбор билетов на мероприятия по всему миру и помочь продавцам билетов, начиная от частных лиц с запасным билетом и заканчивая крупными многонациональными организаторами мероприятий, охватить глобальную аудиторию. viagogo сотрудничает со многими ведущими мировыми брендами в сфере спорта и развлечений и помогает клиентам практически из каждой страны мира получить доступ к билетам на их любимые мероприятия на том языке, в валюте и на устройстве по их выбору.

Веб-сайт: viagogo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением viagogo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.