Автоматизация социальных сетей для веб-сайтов и блогов WordPress. Автоматически публикуйте, повторно делитесь, перекрестно публикуйте и автоматически планируйте свой контент на различных социальных платформах, таких как Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest и многих других. Автоматически делитесь своим контентом WordPress и сообщениями в блогах, а также текстом, изображениями, ссылками и видео из любого другого источника в виде сообщений в социальных сетях. Blog2Social предоставляет вам множество возможностей сделать управление социальными сетями быстрее и проще.

Веб-сайт: blog2social.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Blog2Social, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.