WebCatalog
ExpertFlyer

ExpertFlyer

expertflyer.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для ExpertFlyer в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

ExpertFlyer изменит ваш способ полета. Мы не продаем билеты. Мы даем вам самую лучшую информацию, чтобы вы могли купить билеты где угодно, онлайн или оффлайн. Благодаря нашей новой функции Seat Alerts® вы можете получить уведомление, когда именно то место, которое вы хотите, станет доступным!

Веб-сайт: expertflyer.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ExpertFlyer, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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