Picsellia

Picsellia

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Веб-сайт: picsellia.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Picsellia предоставляет полный набор средств разработки искусственного интеллекта, оптимизированный для изображений: он охватывает каждый шаг, необходимый для развертывания модели компьютерного зрения в производстве. Пользователи могут структурировать, управлять и улучшать свои модели искусственного интеллекта непосредственно на платформе. Ключевые особенности Picsellia: * Управление данными: храните, ищите, фильтруйте и комментируйте свои данные в одном месте. Централизованный и интуитивно понятный интерфейс маркировки Picsellia позволяет вашим командам одновременно комментировать. * Отслеживание экспериментов: отслеживайте и сравнивайте свои эксперименты и найдите наиболее эффективную модель. Как только это будет сделано, Picsellia поможет вам найти лучшую комбинацию гиперпараметров для оптимизации производительности вашей модели. * Обработка: выполнение таких задач, как увеличение данных, непосредственно на платформе. Автоматизируйте свои процессы и запускайте их в нужное время и с теми данными, которые вам нужны. * Развертывание моделей: развертывайте свои модели в производстве всего за одну минуту, с сервером или без него. У вас будет масштабируемая и бессерверная конечная точка API! * Мониторинг модели: отслеживайте производительность вашей модели в режиме реального времени. Выявляйте и устраняйте потенциальные случаи сбоев до того, как они возникнут у ваших клиентов. Настройте оповещения. * Автоматизированные конвейеры: превратите жизненный цикл резюме в рабочий процесс. Визуализируйте и просматривайте свои прогнозы напрямую, чтобы улучшить данные обучения и повысить эффективность своих моделей. Picsellia спроектирована так, чтобы быть максимально расширяемой, наши клиенты не зацикливаются на наших продуктах, поскольку мы предоставляем открытую среду. Это способствует сотрудничеству, снижает количество отказов и масштабируется вместе с вашим бизнесом.
Категории:
Business
MLOps Platforms

Веб-сайт: picsellia.com

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