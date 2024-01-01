Lightly AI

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Lightly помогает командам машинного обучения создавать более качественные модели на основе более качественных данных. Это позволяет компаниям выбирать правильные данные для обучения модели с помощью активного обучения. Разумно выбирайте лучшие образцы для обучения модели с помощью расширенных алгоритмов фильтрации и активного обучения.
* Сбалансируйте распределение классов, устраните избыточность и предвзятость набора данных. Отмечайте только лучшие данные для обучения модели, пока не достигнете целевой точности.
* Анализируйте качество и разнообразие ваших наборов данных. Лучше понимайте свои данные с помощью целостного представления Lightly, от общей картины до мельчайших нюансов ваших данных. Выявляйте распределение классов, пробелы в наборах данных и предвзятость представления перед маркировкой, чтобы сэкономить время и деньги.
* Отслеживайте производительность вашей модели в производстве. Выявите выбросы и случаи сбоя.
* Выбирайте данные, находящиеся вне распределения, непосредственно на периферии или в облаке. Отправьте данные обратно для переобучения и обновления модели.
* Управляйте своим набором данных. Отслеживайте различные версии, а как только ваш набор данных будет готов, просто поделитесь им с маркировкой одним нажатием кнопки.
Это легко: сквозное активное обучение
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