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Galileo AI

Galileo AI

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Веб-сайт: usegalileo.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Galileo AI совершает революцию в способах проектирования пользовательского интерфейса в эпоху генеративного искусственного интеллекта. Современный искусственный интеллект Galileo создает высококачественные проекты пользовательского интерфейса на основе естественного языка, давая людям возможность создавать проекты, выходящие за рамки их воображения.

Категории:

Utilities
Программное обеспечение для инструментов активного обучения

Веб-сайт: usegalileo.ai

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