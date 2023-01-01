DALL·E 2 — это новая система искусственного интеллекта, которая может создавать реалистичные изображения и произведения искусства на основе описаний на естественном языке.

Веб-сайт: openai.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением DALL-E, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.