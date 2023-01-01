WebCatalog
PlayHT

PlayHT

play.ht

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для PlayHT в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Генератор текста в голос на базе искусственного интеллекта. Создавайте реалистичный звук преобразования текста в речь (TTS) с помощью нашего онлайн-генератора голоса с искусственным интеллектом и лучших синтетических голосов. Мгновенно преобразуйте текст в естественную речь и загружайте аудиофайлы в формате MP3 и WAV.

Веб-сайт: play.ht

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PlayHT, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Verbatik

Verbatik

tts.verbatik.com

dupdub

dupdub

dupdub.com

Voicemaker

Voicemaker

voicemaker.in

Speakatoo

Speakatoo

speakatoo.com

Fluxon

Fluxon

app.fluxon.ai

Narakeet

Narakeet

narakeet.com

A1SpeechPro

A1SpeechPro

a1speechpro.com

Revoicer

Revoicer

revoicer.app

Typecast

Typecast

app.typecast.ai

BeyondWords

BeyondWords

dash.beyondwords.io

Wavel AI

Wavel AI

studio.wavel.ai

Sofiya

Sofiya

aisofiya.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности