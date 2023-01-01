Создавайте реалистичные озвучки онлайн! Вставьте текст для генерации речи и загрузите аудио в формате mp3/wav. Произносите текст голосами на базе искусственного интеллекта.

Веб-сайт: speechgen.io

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