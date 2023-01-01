WebCatalog
SpeechGen

SpeechGen

speechgen.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SpeechGen в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Создавайте реалистичные озвучки онлайн! Вставьте текст для генерации речи и загрузите аудио в формате mp3/wav. Произносите текст голосами на базе искусственного интеллекта.

Веб-сайт: speechgen.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SpeechGen, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Verbatik

Verbatik

verbatik.com

PlayHT

PlayHT

play.ht

Voicemaker

Voicemaker

voicemaker.in

A1SpeechPro

A1SpeechPro

a1speechpro.com

dupdub

dupdub

dupdub.com

Narakeet

Narakeet

narakeet.com

Sofiya

Sofiya

aisofiya.com

Fluxon

Fluxon

fluxon.ai

Typecast

Typecast

typecast.ai

BeyondWords

BeyondWords

beyondwords.io

Revoicer

Revoicer

revoicer.com

Speakatoo

Speakatoo

speakatoo.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности