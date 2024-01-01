Woord — это служба преобразования текста в речь (TTS), которая преобразует текст в высококачественный, естественно звучащий звук с использованием реалистичных человеческих голосов. Он позволяет пользователям превращать любой текстовый контент из Интернета в аудиофайлы. Woord использует передовые технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для синтеза естественно звучащей речи. Вот как это работает в 3 простых шага: * Отправить текст: поделитесь URL-адресом любой статьи или загрузите текстовое содержимое непосредственно в Word. Вы также можете использовать API Word. * Выбор голоса: выбирайте из более чем 50 голосов на 21 языке. Голоса различаются по полу, языку и акценту. * Загрузка/воспроизведение аудио: Word создает аудиофайл, который звучит так, как будто говорит реальный человек. Вы можете скачать MP3 или встроить аудиоплеер.

Веб-сайт: getwoord.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Woord, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.