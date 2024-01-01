beepbooply — это инструмент преобразования текста в речь на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям преобразовывать текст в реалистично звучащую закадровую речь. Он предлагает более 900 голосов на более чем 80 языках. Механизм преобразования текста в речь beepbooply прост в использовании и состоит из 3 шагов: * Выберите голос. Выбирайте из более чем 900 голосов на разных языках. Каждый язык имеет несколько вариантов голоса с уникальными звуками. * Ввод текста — введите или вставьте текст, который хотите преобразовать в речь. Обратите внимание на грамматику, так как она влияет на звучание голоса. * Создать аудио. Нажмите кнопку «Создать голос», чтобы создать закадровый голос. После создания вы можете прослушивать, сохранять и загружать аудио.

Веб-сайт: beepbooply.com

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