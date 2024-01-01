Listnr — это онлайн-инструмент преобразования текста в речь, разработанный Listnr Inc., который преобразует текст в реалистичную речь с помощью продвинутых голосов искусственного интеллекта. Ключевые особенности включают в себя: * 900+ голосов на 142 языках * Естественная, человечная озвучка * Настраиваемый голос с использованием высоты тона, скорости, пауз и т. д. * Загрузка файлов MP3 и WAV * Встроенный аудиоплеер * Хостинг подкастов * API для разработчиков * Бесплатные и платные планы Listnr использует современный искусственный интеллект для создания закадрового голоса из текста: * Загрузите текстовый файл или введите/вставьте текст. * Выберите один из более чем 900 голосов искусственного интеллекта. * Предварительный просмотр и настройка высоты звука, скорости и т. д. * Загрузите реалистичную озвучку в формате MP3 или WAV. * Встраивайте аудиоплеер или размещайте подкасты. * Делитесь своим аудиоконтентом где угодно * Передовые нейронные сети имитируют образцы человеческого голоса, создавая невероятно естественное звучание.

Веб-сайт: listnr.ai

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