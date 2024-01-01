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Listnr — это онлайн-инструмент преобразования текста в речь, разработанный Listnr Inc., который преобразует текст в реалистичную речь с помощью продвинутых голосов искусственного интеллекта. Ключевые особенности включают в себя:
* 900+ голосов на 142 языках
* Естественная, человечная озвучка
* Настраиваемый голос с использованием высоты тона, скорости, пауз и т. д.
* Загрузка файлов MP3 и WAV
* Встроенный аудиоплеер
* Хостинг подкастов
* API для разработчиков
* Бесплатные и платные планы
Listnr использует современный искусственный интеллект для создания закадрового голоса из текста:
* Загрузите текстовый файл или введите/вставьте текст.
* Выберите один из более чем 900 голосов искусственного интеллекта.
* Предварительный просмотр и настройка высоты звука, скорости и т. д.
* Загрузите реалистичную озвучку в формате MP3 или WAV.
* Встраивайте аудиоплеер или размещайте подкасты.
* Делитесь своим аудиоконтентом где угодно
* Передовые нейронные сети имитируют образцы человеческого голоса, создавая невероятно естественное звучание.
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