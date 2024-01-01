Онлайн-преобразование текста в речь VoiceOverMaker может преобразовывать текст в естественный разговорный язык, содержащий более 600+ голосов на более чем 30 языках и языковых вариантах. Используйте революционные исследования в области синтеза речи (WaveNet) для создания первоклассного звука. Простой в использовании редактор позволяет создавать и редактировать высококачественную озвучку поверх видео или создавать аудиофайлы в формате MP3 или WAV.

Веб-сайт: voiceovermaker.io

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