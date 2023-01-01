WebCatalog
Resemble.ai

Resemble.ai

resemble.ai

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Resemble.ai в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Используйте AI Voice Generator от Resemble, чтобы бесплатно клонировать свой голос! Создавайте голоса искусственного интеллекта, которые звучат реально, с помощью программного обеспечения Resemble Real-Time Speech-to-Speech.

Веб-сайт: resemble.ai

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