WebCatalog
AssemblyAI

AssemblyAI

assemblyai.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Получите доступ к мощным моделям искусственного интеллекта для расшифровки и понимания речи Наш простой API предоставляет модели искусственного интеллекта для распознавания речи, обнаружения говорящего, обобщения речи и многого другого. Мы опираемся на новейшие исследования в области искусственного интеллекта, чтобы предлагать готовые к использованию, масштабируемые и безопасные модели искусственного интеллекта с помощью простого API. Используется тысячами прорывных стартапов и десятками глобальных предприятий для критически важных рабочих задач.

Веб-сайт: assemblyai.com

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