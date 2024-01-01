Программное обеспечение для распознавания голоса - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для распознавания голоса преобразует разговорную речь в текст с помощью алгоритмов распознавания речи. Он служит различным целям: помогает людям с ограниченными возможностями, питает автомобильные системы, поддерживает военные операции и облегчает бизнес-диктовку. Кроме того, он преобразует аудио- и видеофайлы в текст, используемый в процессах обслуживания клиентов, здравоохранения и юридической документации. Компании используют программное обеспечение для распознавания голоса для улучшения общения, переводя взаимодействия в управляемый формат данных с возможностью поиска. Передовые решения включают технологии искусственного интеллекта и биометрического распознавания голоса. Некоторые предлагают API или веб-сервисы для плавной интеграции с веб-страницами или другим программным обеспечением, например инструментами колл-центра. Чтобы попасть в категорию «Распознавание голоса», продукт должен: * Поддержка различных естественных языков с помощью обширных словарей и моделей распознавания. * Включите создание документов и обмен ими с использованием текста, преобразованного с помощью распознавания голоса. * Обработка различных форматов аудио и видео файлов. * Предоставляйте обновления языковых моделей и позволяйте пользователям улучшать словарный запас. * Предлагайте адаптивные функции для расшифровки шумной речи. * Захват информации с телефонов, портативных диктофонов или мобильных устройств.
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Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
Jasper
jasper.ai
Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетингов...
SpeechTexter
speechtexter.com
Конвертер речи в текст. Диктуйте своим голосом. Бесплатное веб-приложение для набора текста голосом. Поддерживается более 70 различных языков!
Speechnotes
speechnotes.co
Преобразование речи в текст — голосовой ввод и транскрипция. Делайте голосовые заметки бесплатно или автоматически расшифровывайте аудио- и видеозаписи прямо на месте. Безопасный, точный и сверхбыстрый.
Krisp
krisp.ai
Наслаждайтесь HD-голосом без фонового шума и эха во время удаленных собраний, подкастов и записей. Krisp предотвращает отвлекающие факторы, повышая производительность и профессионализм.
Notta
notta.ai
Запишите и превратите свой любимый подкаст, новости и ток-радио, чат Discord, аудио классов Zoom в текст. Вы можете воспроизводить записи и редактировать расшифровки, добавлять заметки, теги, вставлять изображения, чтобы сохранить ценную информацию из каждого разговора.
Resemble.ai
resemble.ai
Используйте AI Voice Generator от Resemble, чтобы бесплатно клонировать свой голос! Создавайте голоса искусственного интеллекта, которые звучат реально, с помощью программного обеспечения Resemble Real-Time Speech-to-Speech.
Jammable
jammable.com
Создавайте каверы AI с вашими любимыми голосами! Платформа №1 для создания высококачественных AI-обложек за считанные секунды!
Hour One
hourone.ai
Создавайте видеоконтент с использованием ИИ менее чем за 15 минут. Превратите любой текст, слайды или подсказки в профессиональные видеоролики под руководством докладчика за считанные минуты. На любом языке
AssemblyAI
assemblyai.com
Получите доступ к мощным моделям искусственного интеллекта для расшифровки и понимания речи Наш простой API предоставляет модели искусственного интеллекта для распознавания речи, обнаружения говорящего, обобщения речи и многого другого. Мы опираемся на новейшие исследования в области искусственного...
Gladia
gladia.io
Раскройте весь потенциал своих данных с помощью надстроек AI-транскрипции, транскрипции и аудиоаналитики с помощью единого API.
Shownotes
shownotes.io
Создайте целевую страницу с кратким описанием, 7 пунктами и запоминающейся цитатой. Расшифруйте аудиофайл с помощью Whisper. Транскрибируйте французский, немецкий, китайский и многие другие языки. Превратите свои мысли в сообщение в блоге. Поддерживает Youtube, Spotify, Spreaker и Buzzsprout. П...
OpenAI
openai.com
OpenAI — это компания, занимающаяся исследованиями и внедрением искусственного интеллекта, целью которой является обеспечение того, чтобы искусственный интеллект общего назначения приносил пользу всему человечеству. ИИ — чрезвычайно мощный инструмент, который должен создаваться с учетом безопасности...
Symbl.ai
symbl.ai
Человеческий интеллект для предприятий. Понимание разговоров и генеративная технология искусственного интеллекта Symbl.ai раскрывают весь потенциал человеческих разговоров — для достижения ваших целей.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — это платформа, которая использует передовые инструменты искусственного интеллекта для оптимизации производства подкастов, предлагая такие функции, как быстрая транскрипция, идентификация говорящего, генерация метаданных и обеспечение взаимодействия хоста с искусственным интеллектом.
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr — это программа для создания видео с искусственным интеллектом, которая помогает создателям создавать видеоролики для контент-маркетинга в 10 раз быстрее за счет автоматизации работы по редактированию видео, например, создания видеоматериалов, создания субтитров, автоматической обрезки и мно...
Deepgram
deepgram.com
Встройте голосовой искусственный интеллект в свои приложения. От стартапов до НАСА API-интерфейсы Deepgram используются для расшифровки и понимания миллионов аудиоминут каждый день. Быстро, точно, масштабируемо и экономически эффективно. Все, что нужно разработчикам, чтобы создавать с уверенностью ...
SpeechAce
speechace.com
В SpeechAce мы стремимся помочь изучающим язык улучшить свои разговорные способности с помощью универсальной технологии распознавания речи. Мы разработали первый в мире API распознавания речи, который не только помогает изучающим язык оценить свои разговорные навыки, но и определить точные области, ...
Phonexia
phonexia.com
Phonexia — инновационная чешская компания-разработчик программного обеспечения, основанная в 2006 году с целью раскрыть голосовой потенциал с помощью голосовой биометрии и технологий распознавания речи. Благодаря тесному сотрудничеству с известной группой исследования речи в Технологическом универси...
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note — это инструмент распознавания речи на базе искусственного интеллекта, который мгновенно преобразует разговорный звук в текст. Наш инструмент использует передовую технологию преобразования речи в текст для расшифровки ваших слов в краткие изложения, которые вы можете редактировать или...
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow — это передовой инструмент преобразования речи в текст, который обеспечивает компаниям и частным лицам беспрецедентную точность и эффективность. Наша передовая технология искусственного интеллекта обеспечивает точную транскрипцию аудио- и видеоконтента в письменный текст, поддерживая до 1...
ArtPro
artpro.com
ArtPro — это программное обеспечение для управления запасами произведений искусства, предназначенное для каталогизации, архивирования, отслеживания, обмена и хранения произведений искусства в Интернете.
Waanee AI
waanee.ai
Waanee.ai занимается разработкой платформы агрегатора искусственного интеллекта для создания утилит повышения качества обслуживания клиентов. Waanee.ai разрабатывает платформу агрегатора искусственного интеллекта для создания утилит по повышению качества обслуживания клиентов. Платформа обеспечивае...
CrystalSound
crystalsound.ai
CrystalSound — это настольное приложение, использующее технологию искусственного интеллекта, которое помогает удалить весь нежелательный шум и отвлекающие факторы во время звонков, записей и онлайн-встреч. Благодаря передовым алгоритмам и новейшим функциям CrystalSound может устранить фоновый шум, э...
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart — это приложение-телесуфлер, которое следит за вашим голосом и помогает создавать видеоролики и презентации. PromptSmart — это первое в мире приложение-телесуфлер с функцией распознавания голоса — самый продвинутый инструмент для публичных выступлений! Запуск в августе 2014! PromptSmar...
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector — это инструмент проверки голоса, который помогает определить подлинность и отфильтровать голоса, сгенерированные AI. Он предлагает пользователям душевное спокойствие и защиту от манипуляций со звуком, дезинформации, голосового мошенничества и плагиата при устных оценках. * AI Voi...
DeepAI
deepai.org
Инструменты искусственного интеллекта для творческих людей от природы
Voiceitt
vocitec.com
Voiceitt — отмеченный наградами стартап и социальное предприятие, занимающееся распознаванием речи, которое разработало запатентованную технологию автоматического распознавания речи (ASR), которая преобразует нестандартные речевые шаблоны в четкую речь в режиме реального времени, позволяя детям и вз...
Vatis Tech
vatis.tech
Революция в распознавании речи с превосходной точностью и доступностью. API Vatis Tech предоставляет передовую технологию преобразования речи в текст, которая автоматически преобразует аудио- или видеофайлы в текст с точностью более 95%, используя собственные алгоритмы распознавания речи с глубоким...
U-Capture
uniphore.com
Uniphore — одна из крупнейших B2B-компаний в области искусственного интеллекта, проверенная десятилетиями, созданная для масштабирования и предназначенная для предприятий. Компания обеспечивает достижение бизнес-результатов в различных отраслях промышленности и осуществляет крупнейшие глобальные вне...
Thirdlane
thirdlane.com
Разработчик платформ и решений VoIP PBX и унифицированных коммуникаций для предприятий, поставщиков услуг интернет-телефонии и операторов колл-центров.
Spellex
spellex.com
Spellex предлагает программные решения для проверки орфографии, диктовки и вспомогательных технологий, предоставляя инновационные продукты и предоставляя клиентам Spellex услуги мирового класса.
SpeechWrite
speechwrite.com
SpeechWrite — поставщик комплексных решений, специализирующийся на решениях для рабочих процессов, цифровой диктовке, распознавании голоса и решениях для PDF. Практическая технология SpeechWrite, сложная, но простая, позволяет вам улучшить рабочую среду и просто работать более разумно. Тесно сотру...
SoundHound AI
soundhound.com
Являясь ведущим новатором в области разговорного интеллекта, мы предлагаем независимую платформу голосового искусственного интеллекта, которая позволяет компаниям из разных отраслей предоставлять своим клиентам лучшие в своем классе возможности общения. Усовершенствованная платформа голосового искус...
Recordator
recordator.com
Recordator.com — это быстрое и простое решение для всех, кто хочет записывать свои звонки с отличным качеством. Он работает на любом мобильном устройстве и операторе связи, не требуя какой-либо настройки.
Recognosco
recognosco.com
SDK для распознавания речи на базе искусственного интеллекта, использующий технологию нейронной сети и глубокого обучения. Создано для партнеров. * Использование непрямого подхода - инновационные технологии без конкуренции с нашими партнерами. * Большой охват рынков и языков по всему миру. * Гибкое...
Picovoice
picovoice.ai
Picovoice — это комплексная платформа для озвучивания чего угодно на ваших условиях. Ускорение внедрения голосового искусственного интеллекта посредством инноваций. Picovoice возвращает предприятиям контроль с помощью точной, конфиденциальной и быстрой технологии голосового искусственного интеллект...
Datch
datch.io
Datch — это платформа, которая использует искусственный интеллект для сбора очень подробных, структурированных, ориентированных на человека данных, а также предоставляет аналитическую информацию об активах для принятия решений и управления ресурсами. Наша цель — сократить дефицит доступности, предос...
CueMe
cueme.com
CueME — лучшее в мире приложение для игры в бильярд, позволяющее находить людей для игры лично или виртуально на соревнованиях любого уровня в одиночном, парном разряде и турнирах. Играйте с кем угодно из любой точки мира с помощью технологии видео, подсчета очков и ранжирования CueME. Во время игры...
Voxpow
voxpow.com
Преобразование речи в текст на основе машинного обучения. Прямо на вашем сайте и бесплатно. Voxpow поддерживает вашу глобальную базу пользователей, распознавая более 100 языков и их вариантов.
Dictanote
dictanote.co
Мы помогаем пользователям повысить производительность с помощью голосового набора текста! Dictanote — это современное приложение для заметок со встроенной функцией преобразования речи в текст, позволяющее легко набирать заметки голосом на более чем 50 языках. Voice In — это расширение Chrome для п...
Spokestack
spokestack.io
Spokestack — это мощная платформа библиотек с открытым исходным кодом и надежных сервисов, которые сделают ваше программное обеспечение полностью поддерживающим голосовую связь, включая: * Автоматическое распознавание речи * Обнаружение голосовой активности * Пробуждение * Текст в речь * Пользовате...
Jotengine
jotengine.com
Jotengine делает разговоры и встречи более продуктивными, превращая их в аудиотранскрипцию и субтитры к видео.
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI — это интеллектуальный инструмент преобразования голоса в текст и центр контента, который превращает аудиофрагменты в готовые к публикации статьи, служащие быстрым помощником при написании статей. Flipner AI представляет революционный подход к созданию текста, позволяющий писателям легко...
Dubber
dubber.net
Dubber — это всемирное унифицированное облачное решение для записи звонков и голосового искусственного интеллекта, обеспечивающее соответствие требованиям, а также эффективность продаж и обслуживания. Полностью совместимое решение для записи звонков Dubber можно включить одним щелчком мыши и бескон...
Dictalogic
dictalogic.com
Dictalogic предоставляет специализированные модули, включая преобразование аудио в текст, речь в текст, разговор в текст и делегирование задач, — все на одной панели управления. * Только аудио: традиционный аудиодиктант, при котором звук записывается и отправляется расшифровщику, который может нахо...
Cochl
cochl.ai
Cochl — это исследовательский стартап, специализирующийся на технологиях машинного прослушивания. Мы предоставляем разработчикам и предприятиям надежную систему искусственного интеллекта, чтобы наделить их продукты и услуги способностью слушать, как у человека.
ai|coustics
ai-coustics.com
ai|coustics разрабатывает инновационные аудиоалгоритмы, основанные на моделях искусственного интеллекта и глубокого обучения, а также фундаментально улучшает возможности улучшения звука речи в цифровой коммуникации и медиаконтенте.
Scribbl
scribbl.co
Измените свои впечатления от встреч с помощью Scribbl — идеального инструмента на базе искусственного интеллекта для повышения производительности и совместной работы. Попрощайтесь с хлопотами по ведению заметок и вступите в новую эру эффективных встреч. Scribbl легко фиксирует, расшифровывает и запи...
Philips SpeechLive
speechlive.com
Philips SpeechLive — это облачное решение для рабочих процессов диктовки, транскрипции и распознавания речи. Это помогает авторам переходить от речи к тексту быстрее, чем когда-либо прежде. SpeechLive имеет полное сквозное шифрование с многофакторной аутентификацией с использованием облачных сервис...
Crescendo
crescendo.com
Crescendo Systems Corporation — ведущий разработчик систем документации, цифровой диктовки, обработки голоса, транскрипции и управления рабочими процессами для медицинского, юридического, правоохранительного и страхового секторов.
Altered
altered.ai
Altered — это аудиоредактор нового поколения, который объединяет несколько технологий голосового искусственного интеллекта в удобное приложение для создания высококачественного голосового контента для различных отраслей, включая подкастеры, студии видеоигр и электронное обучение.
VoxSciences
voxsci.com
VoxSciences преобразует ваши голосовые сообщения в текст и доставляет их на ваш мобильный телефон в виде текстового (SMS) сообщения и/или электронного письма.
Synth
usesynth.com
Synth — это комплексное решение на базе искусственного интеллекта для управления и использования деловых переговоров. Synth расшифровывает, переводит и анализирует все ваши звонки — будь то звонки по продажам, внутренние или внешние встречи или звонки в колл-центр и взаимодействие со службой поддерж...
Kukarella
kukarella.com
Озвучивайте голос с идеальной четкостью звука, темпом, интонацией и произношением. На Kukarella вы можете попробовать лучшие нейронные голоса с искусственным интеллектом. Все коммерческие права включены. Kukarella предлагает доступ к более чем 800 голосам искусственного интеллекта на 130 языках и а...
LumenVox
lumenvox.com
LumenVox — ведущий поставщик речевых технологий операторского класса для организаций по всему миру. В рамках проекта LumenVox меняет качество обслуживания клиентов с помощью технологии распознавания речи на основе искусственного интеллекта и голосовой аутентификации. ДНК LumenVox основана на 20-лет...
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger — это веб-программное обеспечение для распознавания речи и перевода голоса, которое включает в себя автоматическую пунктуацию, автосохранение, временные метки, возможность редактирования текста, транскрипцию аудиофайлов, параметры экспорта и многое другое. * Speechlogger — это инструм...
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo заново изобретает диктовку для медицинских работников. Независимо от того, работаете ли вы в ветеринарной или медицинской сфере, Talkatoo — это программное решение для преобразования речи в текст. Talkatoo совместим как с Windows, так и с Mac, работает в любом поле, которое вы можете ввести...
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics — ведущий мировой эксперт в области речевого интеллекта, объединяющий последние достижения в области искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы раскрыть бизнес-ценность человеческой речи. Компании используют Speechmatics по всему миру для точного понимания и расшифровки челов...