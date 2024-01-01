Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для распознавания голоса - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для распознавания голоса преобразует разговорную речь в текст с помощью алгоритмов распознавания речи. Он служит различным целям: помогает людям с ограниченными возможностями, питает автомобильные системы, поддерживает военные операции и облегчает бизнес-диктовку. Кроме того, он преобразует аудио- и видеофайлы в текст, используемый в процессах обслуживания клиентов, здравоохранения и юридической документации. Компании используют программное обеспечение для распознавания голоса для улучшения общения, переводя взаимодействия в управляемый формат данных с возможностью поиска. Передовые решения включают технологии искусственного интеллекта и биометрического распознавания голоса. Некоторые предлагают API или веб-сервисы для плавной интеграции с веб-страницами или другим программным обеспечением, например инструментами колл-центра. Чтобы попасть в категорию «Распознавание голоса», продукт должен: * Поддержка различных естественных языков с помощью обширных словарей и моделей распознавания. * Включите создание документов и обмен ими с использованием текста, преобразованного с помощью распознавания голоса. * Обработка различных форматов аудио и видео файлов. * Предоставляйте обновления языковых моделей и позволяйте пользователям улучшать словарный запас. * Предлагайте адаптивные функции для расшифровки шумной речи. * Захват информации с телефонов, портативных диктофонов или мобильных устройств.