Конвертер речи в текст. Диктуйте своим голосом. Бесплатное веб-приложение для набора текста голосом. Поддерживается более 70 различных языков!

Веб-сайт: speechtexter.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SpeechTexter, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.