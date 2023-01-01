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Speechnotes

Speechnotes

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Веб-сайт: speechnotes.co

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Преобразование речи в текст — голосовой ввод и транскрипция. Делайте голосовые заметки бесплатно или автоматически расшифровывайте аудио- и видеозаписи прямо на месте. Безопасный, точный и сверхбыстрый.

Веб-сайт: speechnotes.co

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