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Программное обеспечение для создания видео с использованием искусственного интеллекта - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для создания видео с использованием искусственного интеллекта представляет собой революционное сочетание искусственного интеллекта и производства мультимедийного контента. Он включает в себя набор инструментов и технологий, которые позволяют пользователям создавать, редактировать, хранить и распространять видеоконтент, и все это на основе сложных алгоритмов искусственного интеллекта. Эта категория отражает развивающуюся среду цифрового контента, где ИИ играет ключевую роль в формировании концепции, производстве и распространении видео. Инструменты создания видео с использованием искусственного интеллекта служат надежной платформой для создания видеоконтента с нуля. Они позволяют пользователям использовать технологию искусственного интеллекта для преобразования письменного текста в естественно звучащую речь, предлагая контроль над такими атрибутами, как громкость, высота тона и эмоции. Имея в своем распоряжении множество инструментов для разработки контента, пользователи могут плавно переходить от текстовых к интересным видеопрезентациям, демократизируя видеопроизводство и делая его доступным для более широкой аудитории. Возможности редактирования в этой категории облегчают обрезку, расположение и манипулирование видео. Пользователи могут сохранять и экспортировать файлы в различных форматах, взаимодействовать с контентом через социальные функции и использовать улучшения на базе искусственного интеллекта для оптимизации процесса редактирования. Эти функции способствуют плавной интеграции на разных этапах видеопроизводства, способствуя творчеству и эффективности. Помимо создания и редактирования, инструменты создания видео с помощью искусственного интеллекта помогают пользователям управлять своими видеофайлами, предлагая функции для загрузки, хранения, организации и обмена контентом. Функции тегов и метаданных оптимизируют организацию, упрощая навигацию по обширным библиотекам контента. Эти функции незаменимы для выполнения сложных рабочих процессов, связанных с современным видеопроизводством. Распространение является важнейшим аспектом создания видео с помощью ИИ: инструменты помогают пользователям обмениваться видео по различным каналам. Функции кодирования и транскодирования обеспечивают совместимость с различными платформами, а интеграция с социальными сетями и системами управления контентом расширяет охват. Эти возможности соответствуют многоканальной природе современного цифрового ландшафта, где контент должен быть адаптирован и оптимизирован для различных аудиторий. Чтобы претендовать на включение в категорию «Генерация видео с использованием искусственного интеллекта», продукт должен: * Предоставьте пользователям возможность создавать видеоконтент на основе технологии искусственного интеллекта, не полагаясь на внешние видеоматериалы. * Преобразуйте письменный текст в естественно звучащую речь и обеспечьте контроль над такими аспектами, как громкость, высота тона и эмоции. * Предоставляйте инструменты для обрезки, упорядочивания и управления видео с возможностью сохранения и экспорта в файлы различных типов. * Внедряйте понятные, прозрачные и надежные системы модерации контента. * Упрощение хранения, организации и обмена видеофайлами, включая функции тегов и метаданных. * Разрешить пользователям сотрудничать в одном или нескольких рабочих пространствах посредством комментариев, акций, лайков и т. д. * Разработайте политику модерации контента, чтобы обеспечить этичное и безопасное использование технологии создания видео с помощью искусственного интеллекта.

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VEED

VEED

veed.io

Редактирование видео стало проще. Создавайте видео одним щелчком мыши. Добавляйте субтитры, расшифровывайте аудио и многое другое.

Runway

Runway

runwayml.com

Все, что вам нужно для быстрого редактирования видео. Волшебные инструменты искусственного интеллекта, совместная работа в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш пакет для создания видео нового поколения.

D-ID

D-ID

d-id.com

Генерирующий искусственный интеллект, ориентированный на будущее. Создавайте персонализированные видеоролики с говорящими аватарами одним нажатием кнопки, предоставляя компаниям и авторам сверхспособности.

HeyGen

HeyGen

heygen.com

СОЗДАВАЙТЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВИДЕО В 10 РАЗ БЫСТРЕЕ С ИИ Встречайте HeyGen — лучшую платформу для создания видео с использованием искусственного интеллекта для вашей команды.

Opus Clip

Opus Clip

opus.pro

Opus Clip превращает длинные видеоролики в высококачественные вирусные клипы, которыми вы можете поделиться на TikTok, YouTube Shorts и Reels, чтобы расширить охват социальных сетей.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Быстро создавайте видеоролики, созданные искусственным интеллектом, используя простой текст. Поддержка многоязычного TTS с Metahuman. Поговорите с реалистичным ИИ-аватаром.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Создавайте видео с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.

Simplified

Simplified

simplified.com

Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.

Rask.ai

Rask.ai

rask.ai

Попрощайтесь с дорогими переводчиками. Наша цель — предоставить опыт дублирования и перевода с помощью искусственного интеллекта, который не уступает человеку.

Elai.io

Elai.io

elai.io

Создавайте видео с искусственным интеллектом, используя только текст. Создавайте персонализированные видеоролики с использованием ИИ вместе с докладчиком за считанные минуты, не используя камеру, студию и зеленый экран.

Yepic Studio

Yepic Studio

yepic.ai

Создавайте видео с искусственным интеллектом за считанные минуты с помощью Yepic Studio. Дублируйте живую видеоконференцию с помощью VidVoice. Персонализируйте и масштабируйте видео AI с помощью нашего API. Попробуй бесплатно.

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Ведущая в категории платформа для обмена видеосообщениями, которую предпочитают команды, работающие с клиентами.

Colossyan

Colossyan

colossyan.com

Создавайте видеоролики с участием ИИ-актеров — перестаньте тратить время на студии. Доверьте профессиональное редактирование видео Colossyan Creator без какой-либо подготовки или дополнительных навыков. Просто введите текст и за считанные минуты получите готовое видео на более чем 70 языках.

Munch

Munch

getmunch.com

Мунк извлекает самые интересные, трендовые и впечатляющие клипы из ваших длинных видеороликов, используя современный генеративный искусственный интеллект и маркетинговую аналитику.

Hour One

Hour One

hourone.ai

Создавайте видеоконтент с использованием ИИ менее чем за 15 минут. Превратите любой текст, слайды или подсказки в профессиональные видеоролики под руководством докладчика за считанные минуты. На любом языке

Typecast

Typecast

typecast.ai

Онлайн-генератор голоса с искусственным интеллектом, который может превратить ваш текст в реалистичную речь. Более 300+ гиперреалистичных голосов. Создавайте свой контент так, как вы этого хотите!

Exemplary AI

Exemplary AI

exemplary.ai

Превратите видео и аудио в привлекательный контент. Создавайте резюме, видеоролики, расшифровки, подписи, переводы и многое другое с помощью простых подсказок.

Vidon.ai

Vidon.ai

vidon.ai

Самый простой способ создания видео. Создавайте привлекательные видеоролики без использования камеры.

SpiritMe

SpiritMe

spiritme.tech

Мгновенное создание видео с цифровыми аватарами Наберите любой текст и мы сгенерируем видео, где вы произнесете его, как настоящий, своим внешним видом, голосом и эмоциями.

PodcastAI

PodcastAI

podcastai.com

PodcastAI — это платформа, которая использует передовые инструменты искусственного интеллекта для оптимизации производства подкастов, предлагая такие функции, как быстрая транскрипция, идентификация говорящего, генерация метаданных и обеспечение взаимодействия хоста с искусственным интеллектом.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast — это специализированная платформа для B2B-мероприятий, которая преобразует маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных B2B-маркетологов из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышени...

Gan AI

Gan AI

gan.ai

Компании используют Myna для создания персонализированных видео и делятся ими с пользователями в любой точке взаимодействия, через специальную целевую страницу или веб-перехватчики.

Tavus

Tavus

tavus.io

Tavus лидирует в создании захватывающих, гиперперсонализированных видеороликов, которые действительно выглядят и звучат как вы — и масштабируются, как никакая другая платформа. Подарите своей аудитории незабываемые впечатления с помощью видеороликов в реальном времени, созданных специально для них.

Laetro

Laetro

laetro.com

Привлекайте творческие команды мирового уровня для реализации ваших проектов — в любое время. Двигайтесь быстрее благодаря творческой и дизайнерской поддержке по запросу. Никаких агентств не требуется.

Reface

Reface

reface.ai

Reface — здесь вы можете менять лица в видео и GIF-файлах с помощью всего одного селфи, анимировать фотографии и превращать фотографии в мультфильмы.

Metaphysic.ai Pro

Metaphysic.ai Pro

metaphysic.ai

Metaphyc PRO помогает вам создать ценный портфель данных о лице, голосе и производительности на протяжении всей вашей жизни, включая изображения вашего лица, записи вашего голоса или видео вашего выступления.

makereels.ai

makereels.ai

makereels.ai

AI Text to Reels Maker — это инструмент для повышения производительности, который генерирует ролики из текста или контента, такого как факты, статистика, викторины, идеи и образовательные материалы по теме. Все ролики включают голосовое повествование с использованием продвинутого искусственного инте...

Desk AI

Desk AI

desks.ai

Desk AI — это платформа для создания персонализированных видеороликов по продажам, маркетингу и обучению с использованием ИИ-презентаторов. * Обеспечивайте масштабное обучение клиентов. * Доставляйте со скоростью необходимости * Используйте обзоры Google, PDF, CSV, изображения, блоги. * Создавайте ...

Pipio

Pipio

pipio.ai

Создавать профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом теперь очень просто: нужно всего лишь печатать, щелкать и перетаскивать. Pipio предлагает более 100 реалистичных виртуальных представителей, которых можно полностью настроить в соответствии с вашими потребностями. Эти ИИ-аватары могу...

Pareto

Pareto

pareto.io

Pareto — это платформа искусственного интеллекта Native Gen. Мы с гордостью обслуживаем более 500 000 пользователей в более чем 107 странах мира, включая более 400 платных предприятий среднего и крупного масштаба. Наш инновационный прорыв произошел с появлением Тесс, первого в мире помощника по мар...

X-Me

X-Me

x-me.ai

Ввод текста для создания видео-аватаров с искусственным интеллектом! Всего 10 секунд!

Vidext

Vidext

vidext.io

Создавайте видеокурсы под руководством докладчиков, которые привлекают и вдохновляют ваших сотрудников и которые можно легко обновлять, переводить и персонализировать. Объясняйте, презентуйте и продавайте вместе с видео. Создавайте озвученные видеопрезентации на 40 языках, доступных в Vidext, с удоб...

Rizzle

Rizzle

rizzle.com

Rizzle создает тизеры, основные моменты и клипы из подкастов и видео. Используя искусственный интеллект, Rizzle сокращает время редактирования с 8+ часов до менее чем 30 минут. Rizzle сотрудничает с Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic и другими, чтобы создавать видео исключительного качества.

Personate AI

Personate AI

personate.ai

Personate — это платформа искусственного интеллекта для создания видео с использованием Synthetic Humans. С помощью Personate вы можете создавать видеопрезентации для обучения и развития контента для своих команд без камеры и заставлять человека говорить, просто набирая текст. Это освобождает вас ...

LipSynthesis

LipSynthesis

lipsynthesis.com

LipSynthesis — это инновационное приложение, которое использует передовую технологию deepfake и обработку естественного языка (NLP) для создания очень реалистичных видеороликов, на которых выбранные люди передают заданный текст.

Feedeo

Feedeo

feedeo.spreading.ai

Привлекайте потенциальных клиентов, демонстрируйте продукты, геймифицируйте взаимодействие и легко собирайте отзывы с помощью интерактивной видеоплатформы Feedeo.

Captiwiz

Captiwiz

captiwiz.com

Создавайте потрясающие видеоролики с субтитрами на основе искусственного интеллекта Создавайте увлекательные подписи, выделяйте ключевые слова и добавляйте музыку и анимированные смайлы за считанные секунды.

Narration Box

Narration Box

narrationbox.com

Narration Box — это компания, занимающаяся преобразованием текста в речь и озвучиванием на базе искусственного интеллекта, предлагающая более 700 рассказчиков с искусственным интеллектом, способных говорить на более чем 140 местных и гиперлокальных языках. Многие из этих рассказчиков с искусственным...

Atlabs

Atlabs

atlabs.ai

Создавайте привлекательные видеоролики за считанные минуты с помощью искусственного интеллекта. Введите текст или импортируйте существующий контент, задайте параметры и получите профессиональное видео, адаптированное к вашему бренду, с красивой анимированной графикой, рекламными роликами, субтитрами...

Immersive Fox

Immersive Fox

immersive-fox.com

Веб-платформа преобразования текста в видео на базе искусственного интеллекта. Создавайте свои видео за считанные минуты. Не недели. Не нужны актеры, камеры, свет и бесконечный монтаж.

WellSaid Labs

WellSaid Labs

wellsaidlabs.com

WellSaid Labs — ведущая компания в области технологий искусственного интеллекта для преобразования текста в речь и первая синтетическая медиа-служба, достигшая человеческого равенства в голосе. Авторы, разработчики продуктов и бренды дополняют свои истории и цифровой опыт широким разнообразием голос...

Studio Neiro AI

Studio Neiro AI

studio.neiro.ai

В Studio Neiro AI мы предлагаем уникальную возможность создавать видео-аватары с человеческими чертами и тонкими микровыражениями. Эти аватары могут легко представлять сценарий вашего бренда или устную речь, а также имеют дополнительную возможность настроить голос ИИ-аватара так, чтобы он соответств...

Waymark

Waymark

waymark.com

Waymark — это революционная производственная платформа искусственного интеллекта, которая использует единую подсказку для создания потрясающих персонализированных рекламных роликов и рекламных роликов за считанные минуты — никаких творческих навыков не требуется. Независимо от того, работаете ли вы ...

ASKtoAI

ASKtoAI

asktoai.com

ASKtoAI — это передовой инструмент для создания контента на основе искусственного интеллекта. Он генерирует привлекательный текст, персонализированные изображения, уникальные голосовые записи и анимированные видеоролики-аватары — все это предназначено для улучшения вашего корпоративного и личного об...

Kuasar Video

Kuasar Video

kuasarvideo.com

Kuasar Video — это инициатива, которая предоставляет видеорешения с технологиями искусственного интеллекта и позволяет охватить до 1000 % аудитории благодаря своим продуктам. Kuasar 1.1 использует видеоданные об отраслевых достижениях, чтобы помочь ритейлерам увеличивать продажи, привлекать новых к...

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