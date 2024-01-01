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Лучшие платформы для обзора B2B-услуг - Самые популярные приложения

Платформы обзора услуг типа «бизнес для бизнеса» (B2B) объединяют и поддерживают достоверные оценки поставщиков в секторе B2B. Эти платформы помогают предприятиям и специалистам на начальных этапах выявления надежных поставщиков услуг, включая консультантов, рекламные и маркетинговые агентства, веб-дизайнеров, разработчиков и многих других. Кроме того, платформы обзора услуг B2B предлагают преимущества поставщикам услуг, позволяя им заявлять о профилях своих компаний, демонстрировать свои услуги и устанавливать связи с потенциальными клиентами или клиентами. В то время как некоторые платформы обзора услуг B2B специализируются на определенных категориях поставщиков, таких как маркетинговые услуги, другие предлагают широкий спектр поставщиков, от разработчиков программного обеспечения до бухгалтерских услуг. Многие из этих платформ организуют поставщиков услуг на основе типа предлагаемых услуг и их географического местоположения, что облегчает поиск местных поставщиков для потенциальных клиентов. Некоторые платформы могут также иметь сходство с платформами обзора технологий, поскольку они собирают обзоры как технологических продуктов, так и поставщиков услуг.

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Reputedfirms

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Procurated

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UpCity

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Sortlist

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