Age Verification Software - Самые популярные приложения
Age verification software is used to confirm a person's age, typically in two scenarios: online for e-commerce transactions or in-person at a retail store's point of sale (POS) kiosk. These solutions are essential for verifying the ages of customers purchasing age-restricted goods or services, including energy drinks, alcohol, tobacco products, cannabis products, weapons, adult content, gambling products, and other regulated items.
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Ondato
ondato.com
Ondato — технологическая компания, которая оптимизирует процессы, связанные с KYC и AML, с помощью передовых инструментов искусственного интеллекта, которые охватывают весь спектр задач по обеспечению соответствия: от регистрации новых клиентов до комплексной базы данных для постоянного мониторинга ...
Onfido
onfido.com
Цифровая идентификация — это просто. Создайте доверие на этапе адаптации и за его пределами с помощью комплексного решения для цифровой идентификации на базе искусственного интеллекта, созданного, чтобы помочь вам узнавать своих клиентов в Интернете. Автоматизация позволяет вам привлекать новых кли...
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube — ведущая SaaS-платформа для онлайн-проверки личности, решений AML и KYC. Подтвердите личность своего клиента за считанные секунды. Попробуйте нас сегодня!
Veriff
veriff.com
Veriff — это глобальная компания, предоставляющая услуги по проверке личности, основанная и имеющая штаб-квартиру в Таллинне, Эстония. Компания предлагает услуги онлайн-бизнесу по предотвращению попыток мошенничества и обеспечению соблюдения нормативных требований. Предлагая защиту от мошенничества ...
Intellicheck
intellicheck.com
Единственное решение для борьбы с мошенничеством, эффективность которого превышает 99 % в розничной торговле, финансовых услугах, правоохранительных органах и отраслях с возрастными ограничениями.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional — ведущий мировой поставщик юридической, нормативной и деловой информации и аналитики, которые помогают клиентам повысить производительность, улучшить процесс принятия решений и результаты, а также продвигать верховенство закона во всем мире. LexisNexis помогает юрис...
Yoti
yoti.com
Yoti Age Verification uses a combination of AI technology, liveness anti-spoofing and document authenticity checks so you can be confident in the age of your customers.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® Consumer Reputation Reports are the easiest way for consumers to prove their identity to businesses and others. Businesses can use Token of Trust’s Identity Platform to screen consumers during account onboarding, at checkout, or at any moment by request. Does your business need to ve...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub is the one verification platform to secure the whole user journey. With Sumsub’s customizable KYC/AML, KYB, Transaction Monitoring and Fraud Prevention solutions, you can orchestrate your verification process, welcome more customers worldwide, meet compliance requirements, reduce costs and pr...
Persona
withpersona.com
Служба онлайн-проверки идентификаторов, помогающая любому бизнесу в любой отрасли собирать, проверять и управлять идентификационными данными пользователей на протяжении всего жизненного цикла клиента.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Интегрируйте распознавание лиц на свой веб-сайт, приложение или программное обеспечение с помощью нашего облачного API. Точное распознавание и сравнение человеческих лиц. Определите ранее отмеченных людей на изображениях. Определите возраст, пол и эмоции на фотографии.
Socure
socure.com
Идентичность начинается здесь. Точная проверка и привлечение большего количества новых клиентов с помощью Socure, ведущего поставщика решений для цифровой проверки личности и борьбы с мошенничеством.