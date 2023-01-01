Ondato — технологическая компания, которая оптимизирует процессы, связанные с KYC и AML, с помощью передовых инструментов искусственного интеллекта, которые охватывают весь спектр задач по обеспечению соответствия: от регистрации новых клиентов до комплексной базы данных для постоянного мониторинга клиентов.

Веб-сайт: ondato.com

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