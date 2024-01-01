Программное обеспечение для обнаружения контента с использованием искусственного интеллекта - Самые популярные приложения
Детекторы контента ИИ служат незаменимым инструментом для бизнеса, позволяющим распознавать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), также называемый синтетическими носителями. Учитывая рост популярности программного обеспечения для синтетических носителей и простоту создания контента с помощью помощников по написанию ИИ, эти детекторы играют ключевую роль в повышении ясности и прозрачности. Некоторые детекторы контента с использованием искусственного интеллекта предлагают подробную информацию об авторстве контента, включая конкретную модель искусственного интеллекта, использованную для его создания, в то время как другие просто указывают, создан ли контент искусственным интеллектом или нет. Несмотря на постоянные улучшения, эта технология не безупречна и может давать ложноположительные или отрицательные результаты. По сравнению с программным обеспечением для проверки на плагиат, детекторы контента ИИ ориентированы конкретно на выявление контента, созданного ИИ, а не материала, созданного человеком. Они обладают способностью анализировать текст или другие форматы контента, помечать и помечать сегменты, созданные ИИ, и часто предоставлять оценку достоверности, указывающую на вероятность участия ИИ. Чтобы быть рассмотренным для включения в категорию «Детекторы контента AI», продукт должен демонстрировать: * Возможность анализировать различные формы контента, чтобы убедиться, что он создан моделями искусственного интеллекта. * Возможность идентифицировать и маркировать контент, созданный ИИ, в данном документе. * Предоставление оценки достоверности, указывающей уровень уверенности программного обеспечения в отношении статуса контента, созданного ИИ.
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Undetectable AI
undetectable.ai
Мы преобразуем ваш помеченный контент, созданный искусственным интеллектом, в текст премиум-качества, который соответствует голосу вашего бренда и делает его неотличимым от произведений, написанных людьми. Наше решение на базе искусственного интеллекта обеспечивает неотличимые результаты, предоставл...
GPTZero
gptzero.me
GPTZero, о котором пишут более 100 СМИ, является самым передовым детектором искусственного интеллекта для ChatGPT, GPT-4, Bard. Проверьте до 50 000 символов на плагиат ИИ за считанные секунды.
Writer
writer.com
Writer — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, который помогает всем членам вашей команды хорошо писать. Создавайте понятный, последовательный и фирменный контент повсюду. Попробуйте бесплатно сегодня.
Originality.ai
originality.ai
Самый точный детектор контента с искусственным интеллектом и средство проверки на плагиат, созданный для серьезных издателей контента Если вы SEO-специалист, контент-маркетолог или издатель веб-сайтов, этот инструмент ОБЯЗАТЕЛЬНО! Узнайте истинный источник контента, который вы получаете, и защитит...
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks — это программная платформа для борьбы с плагиатом, которая быстро и точно выполняет обширный поиск в Интернете и базах данных.
Winston AI
gowinston.ai
Winston AI — это ведущий в отрасли инструмент обнаружения контента AI, помогающий проверять контент AI, созданный с помощью ChatGPT, GPT-4, Google Gemini и многих других моделей больших языков. Детектор контента AI — это программное обеспечение, созданное для обеспечения ясности в отношении оригина...
Beb.ai
beb.ai
Получите бесконечный креативный контент для вашего бренда
Humbot
humbot.ai
Humbot — это гуманизатор искусственного интеллекта, который может помочь вам обойти обнаружение искусственного интеллекта. Очеловечьте текст AI и пишите уверенно с помощью Humbot. Humbot предлагает передовую технологию для гуманизации текста AI и достижения 100% человеческой оценки, минуя обнаружен...
Corrector App
corrector.app
Приложение «Корректор» — лучшая программа для проверки грамматики, доступная на многих языках! Никакой учетной записи или загрузки не требуется. Попрощайтесь с грамматическими ошибками!
Content Guardian
contentguardian.ai
Не полагайтесь только на одну программу проверки ИИ. Ни одна программа проверки не может гарантировать полную уверенность. Мы интегрируемся с ведущими детекторами контента AI, чтобы обеспечить беспрецедентную уверенность в том, что ваш контент написан человеком.
Content at Scale
contentatscale.ai
Content at Scale's RankWell — это первый в истории незаметный автор SEO-контента с искусственным интеллектом, созданный для масштабирования контент-маркетинга, заменяя необходимость нанимать команду авторов без потери качества или риска для репутации. Переходите от ключевого слова к полному сообщени...