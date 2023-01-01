WebCatalog
Originality.ai

Originality.ai

app.originality.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Originality.ai в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Самый точный детектор контента с искусственным интеллектом и средство проверки на плагиат, созданный для серьезных издателей контента Если вы SEO-специалист, контент-маркетолог или издатель веб-сайтов, этот инструмент ОБЯЗАТЕЛЬНО! Узнайте истинный источник контента, который вы получаете, и защитите свой веб-сайт от обновлений контента Google AI. Кроме того, теперь вы, наконец, можете заменить устаревшую программу проверки на плагиат современным инструментом, созданным с учетом ваших потребностей.

Веб-сайт: originality.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Originality.ai, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

PlagiarismCheck.org

PlagiarismCheck.org

plagiarismcheck.org

Plagly

Plagly

app.plagly.com

Prepostseo

Prepostseo

prepostseo.com

Seo Analyzer

Seo Analyzer

seoanalyzer.pro

Writeseed

Writeseed

writeseed.com

SEOptimer

SEOptimer

seoptimer.com

Quetext

Quetext

quetext.com

WriteAITech

WriteAITech

writeai.tech

Sitechecker

Sitechecker

sitechecker.pro

GAJIX

GAJIX

app.gajix.com

WRITIO

WRITIO

login.writio.com

Copyscape

Copyscape

copyscape.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности