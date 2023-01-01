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Veriff

Veriff

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Веб-сайт: veriff.com

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Veriff — это глобальная компания, предоставляющая услуги по проверке личности, основанная и имеющая штаб-квартиру в Таллинне, Эстония. Компания предлагает услуги онлайн-бизнесу по предотвращению попыток мошенничества и обеспечению соблюдения нормативных требований. Предлагая защиту от мошенничества и кражи личных данных, Veriff автоматически проверяет личность клиента, используя искусственный интеллект, который анализирует множество технологических и поведенческих показателей, включая распознавание лиц. Услуга предоставляется компаниям в виде API, который сравнивают со Stripe.

Веб-сайт: veriff.com

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