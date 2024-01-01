Spikerz обеспечивает защиту социальных сетей для создателей контента, предприятий и предприятий. Мы в Spikerz считаем, что защита учетных записей в социальных сетях сегодня стала критически важной. К сожалению, количество взломов, банов и потерь аккаунтов продолжает расти, а бизнесу, полностью зависящему от этих каналов, никто не помогает. Вот области, в которых мы предлагаем комплексную защиту: * Хакерство и кибератаки * Запреты и приостановки работы платформы * Кража личных данных и выдача себя за другое лицо * Атаки ботов и фейковых подписчиков * Теневой бан и нарушения условий платформы * Фишинговые атаки и мошенничество

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Веб-сайт: spikerz.com

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