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Spikerz

Spikerz

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Веб-сайт: spikerz.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Spikerz обеспечивает защиту социальных сетей для создателей контента, предприятий и предприятий. Мы в Spikerz считаем, что защита учетных записей в социальных сетях сегодня стала критически важной. К сожалению, количество взломов, банов и потерь аккаунтов продолжает расти, а бизнесу, полностью зависящему от этих каналов, никто не помогает. Вот области, в которых мы предлагаем комплексную защиту: * Хакерство и кибератаки * Запреты и приостановки работы платформы * Кража личных данных и выдача себя за другое лицо * Атаки ботов и фейковых подписчиков * Теневой бан и нарушения условий платформы * Фишинговые атаки и мошенничество

Категории:

Productivity
Другое программное обеспечение для социальных сетей

Веб-сайт: spikerz.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Spikerz, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

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