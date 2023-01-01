Aqua Security останавливает собственные облачные атаки на протяжении всего жизненного цикла приложения и является единственной компанией, гарантирующей это с гарантией Cloud Native Protection Warranty стоимостью 1 миллион долларов США. Будучи пионером в области облачной безопасности, Aqua помогает клиентам снизить риски и построить будущее своего бизнеса. Платформа Aqua — это наиболее интегрированная в отрасли облачная платформа защиты приложений (CNAPP), защищающая жизненный цикл приложения от кода до облака и обратно. Компания Aqua, основанная в 2015 году, имеет штаб-квартиру в Бостоне, штат Массачусетс, и Рамат-Гане, штат Иллинойс, и имеет клиентов из списка Fortune 1000 в более чем 40 странах.

Веб-сайт: aquasec.com

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