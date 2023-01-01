WebCatalog
Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Aqua Security в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Aqua Security останавливает собственные облачные атаки на протяжении всего жизненного цикла приложения и является единственной компанией, гарантирующей это с гарантией Cloud Native Protection Warranty стоимостью 1 миллион долларов США. Будучи пионером в области облачной безопасности, Aqua помогает клиентам снизить риски и построить будущее своего бизнеса. Платформа Aqua — это наиболее интегрированная в отрасли облачная платформа защиты приложений (CNAPP), защищающая жизненный цикл приложения от кода до облака и обратно. Компания Aqua, основанная в 2015 году, имеет штаб-квартиру в Бостоне, штат Массачусетс, и Рамат-Гане, штат Иллинойс, и имеет клиентов из списка Fortune 1000 в более чем 40 странах.

Веб-сайт: aquasec.com

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