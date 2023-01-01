WebCatalog
Shownotes

Shownotes

shownotes.io

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Shownotes в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Создайте целевую страницу с кратким описанием, 7 пунктами и запоминающейся цитатой. Расшифруйте аудиофайл с помощью Whisper. Транскрибируйте французский, немецкий, китайский и многие другие языки. Превратите свои мысли в сообщение в блоге. Поддерживает Youtube, Spotify, Spreaker и Buzzsprout. Поддерживает аудиоформаты mp3, mp4, mpeg, mpga, m4a, wav или webm.

Веб-сайт: shownotes.io

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