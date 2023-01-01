Создайте целевую страницу с кратким описанием, 7 пунктами и запоминающейся цитатой. Расшифруйте аудиофайл с помощью Whisper. Транскрибируйте французский, немецкий, китайский и многие другие языки. Превратите свои мысли в сообщение в блоге. Поддерживает Youtube, Spotify, Spreaker и Buzzsprout. Поддерживает аудиоформаты mp3, mp4, mpeg, mpga, m4a, wav или webm.

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