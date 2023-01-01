Аудио в публикацию в блоге за считанные минуты. Загрузите свой аудио- или видеофайл, и VoicePen сгенерирует сообщение в блоге + транскрипцию с использованием искусственного интеллекта.

Веб-сайт: voicepen.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением VoicePen, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.