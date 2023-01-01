Transkriptor

ТРАНСКРИПТОР — один из лучших инструментов для повышения производительности, который преобразует речь в текст онлайн! Используйте программное обеспечение для автоматической транскрипции, чтобы транскрибировать речевой файл в текст, например, ваших интервью, встреч и подкастов. ТРАНСКРИПТОР поддерживает все форматы файлов.

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