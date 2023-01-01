WebCatalog
Sana AI

Sana AI

sana.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Sana AI в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Познакомьтесь с вашим ИИ-помощником. Обученный всей информации вашей компании, основанный на самых современных программах LLM, ИИ-помощник Саны предоставляет каждому доступ к знаниям, необходимым для того, чтобы работать быстрее и мыслить масштабнее, чем когда-либо прежде.

Веб-сайт: sana.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sana AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

wand

wand

wand.ai

Boo.ai

Boo.ai

boo.ai

Amto AI

Amto AI

amto.ai

AyaIQ

AyaIQ

ayaiq.com

GetGenie Ai

GetGenie Ai

getgenie.ai

ZELIQ

ZELIQ

zeliq.com

Tweet Hunter

Tweet Hunter

tweethunter.io

DataTree

DataTree

dna.firstam.com

Microsoft Academic

Microsoft Academic

academic.microsoft.com

StackSkills

StackSkills

stackskills.com

WonsultAI

WonsultAI

wonsulting.com

StockGPT

StockGPT

askstockgpt.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности