WebCatalog
Amto AI

Amto AI

amto.ai

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Amto AI в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Познакомьтесь с Amto, самым популярным AI-помощником для юристов, использующим ChatGPT, например LLM, который помогает юристам лучше и в 5 раз быстрее составлять любые юридические документы.

Веб-сайт: amto.ai

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