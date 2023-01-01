WebCatalog
Grantable

Grantable

grantable.co

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Grantable в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Расширьте возможности своей команды с помощью написания грантов на основе искусственного интеллекта с помощью Grantable: главного помощника по написанию грантов на базе искусственного интеллекта. Нам доверяют более 5000 команд по всему миру. Повысьте эффективность написания грантов в 5 раз. Обеспечьте финансирование с уверенностью.

Веб-сайт: grantable.co

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